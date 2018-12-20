Около 200 мусороперерабатывающих заводов построят в России до 2024 года

Около 200 заводов по переработке мусора должны быть построены в России до 2024 года. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции, которая проходит 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
"Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого. Но хотя бы 200 по стране мы должны сделать", – сказал он.
Этот вопрос президенту задали журналисты из Челябинска. Они сообщили, что в сентябре этого года местным властям пришлось ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах накопилось очень много бытового мусора. Путин добавил, что ряд экологов высказываются против мусоросжигательных заводов.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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