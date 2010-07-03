Более 22 тыс контейнерных площадок подготовлено к раздельному сбору мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице к раздельному сбору мусора подготовили более 22 тысяч контейнерных площадок, что составляет 97% от их общего количества, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Полностью площадки будут укомплектованы к концу декабря, таким образом столица досрочно переходит на программу раздельного сбора отходов. Во всех дворах будут стоять синие и серые емкости для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. На площадках устанавливаются и информационные стенды о программе", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, система раздельного накопления отходов позволит увеличить объемы и качество направляемых на переработку полезных компонентов твердых коммунальных отходов.
"Основная задача города в этом отношении – обеспечить доступность инфраструктуры, обслуживание системы раздельного накопления и принять меры по повышению экологической грамотности москвичей. Этим мы сейчас и занимаемся", – подчеркнул Бирюков.
Также заммэра рассказал, что к Международному дню переработки вторсырья, который отмечается 15 ноября, комплекс городского хозяйства столицы подготовил обучающие видеоролики для школьников о раздельном сборе отходов, которые покажут в школах и дошкольных учреждениях.
До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).
Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов.
На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
"Большая Москва": как утилизируется мусор в городе
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