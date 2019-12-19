Путин пообещал не отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток

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Владимир Путин заявил, что никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. Так президент отреагировал на вопрос камчатского журналиста на своей традиционной пресс-конференции.

Вопрос коснулся авиаперевозок, а именно дороговизны авиабилетов, которые не всем доступны. Представитель СМИ отметила, что в регионе опасаются, что могут оказаться запертыми на полуострове.

По словам российского лидера, Камчатка – очень важный регион с экономической, социальной и военной точек зрения. Он добавил, что отменять плоские тарифы на билеты не могут.

"В рамках "Аэрофлота" еще есть резервы", – заверил президент.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об отсутствии оснований для существенного роста стоимости авиабилетов в России в 2020 году. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что цены на перелеты будут расти в пределах инфляции так же, как это было в предыдущие годы.

Таким образом в ФАС отреагировали на информацию СМИ о том, что перелеты в следующем году будут дорожать в связи с ростом издержек перевозчиков.