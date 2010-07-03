Специалисты прогнозируют рост цен на авиабилеты в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В будущем году цены на авиабилеты продолжат расти, сообщает газета "Известия".

В сервисах по бронированию обратили внимание, что билеты на I квартал 2020 года уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

В частности, в "Туту.ру" сообщили, что средний чек на перелет экономклассом "туда-обратно" по России за январь–март увеличился на 6,5% – до 12 231 рубля, а за границу вырос на 5% – до 26 353 рублей.

У momondo.ru средняя цена билета по стране выросла на 13%, за границу – на 3,3%. У OneTwoTrip поднялась на 18% стоимость билетов внутри страны и на 10% – на международных направлениях.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), за III квартал этого года рост цены на билеты на внутренних линиях выросли на 10,2%, а перелеты за рубеж подешевели на 8,3%.

За девять месяцев средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тысячи рублей, а по России – 9,7 тысячи.

Темпы роста доходов авиаперевозчиков в I–III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов – 12,8% против 12% соответственно. В итоге убытки российских авиакомпаний за девять месяцев 2019 года составили 9,7 миллиарда рублей.

У них на 23% выросли траты на аэропортовое обслуживание, оплату труда – 18,8%, обязательное страхование – 17,9%, аренду и лизинг судов – 14,3%. Общие затраты на топливо увеличились на 8,8%.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредили, что российские перевозчики пока не получили обещанные 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает.

Самым дорогим на праздничные даты стал тур на Мальдивы. Россиянин отдал за тур в эту страну при двухнедельном проживании по системе "все включено" 8 миллионов 400 тысяч рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Таиланд. Российские туристы заплатили 5 миллионов 200 тысяч рублей за 14-недельный отдых в пятизвездочном отеле класса делюкс на острове Пхукет.

За ним следуют Эмираты, стоимость тура на две недели для семьи из двоих взрослых и троих детей составила 3 миллиона 300 тысяч рублей. В тур вошли перелет бизнес-классом, проживание в пятизвездочном отеле, питание по системе "завтраки" и VIP-трансфер.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год. На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург.

