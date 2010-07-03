ФАС не нашла оснований для существенного роста стоимости авиабилетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об отсутствии оснований для существенного роста стоимости авиабилетов в России в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

По его словам, цены на перелеты будут расти в пределах инфляции так же, как это было в предыдущие годы.

"Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует. Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое", – отметил Голомолзин.

Ранее появилась информация о том, что перелеты в следующем году будут дорожать в связи с ростом издержек перевозчиков.