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Москва 24

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Общество

02:27

"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро

общество транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" решила поднять цены на билеты из зарубежных аэропортов на пять вместо 25 евро. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Там отметили, что требование транспортной прокуратуры отменить сбор в размере 25 евро за регистрацию пассажиров "убивает философию "голого тарифа".

Он предполагает плату только за перелет, отказываясь "от всего, что увеличит стоимость билета". В "Победа" указали, что "это бьет по самым экономным путешественникам".

В компании попросили клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда "мы вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента".

ФАС возбудила дело против "Победы"


8 октября Мосгорсуд запретил лоукостеру взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейсы на стойках аэропорта при вылете в Россию.

В компании ответили, что включат сумму в стоимость билетов с 28 октября с началом зимней навигации, из-за чего они подорожают в среднем на 40 процентов.

Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. На такой шаг перевозчик группы "Аэрофлот" пошел из-за роста цен на топливо.

Ранее "Победа" отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на своем сайте. Там пояснили, что решение приняли "для большего удобства клиентов".

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