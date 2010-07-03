"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро

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Авиакомпания "Победа" решила поднять цены на билеты из зарубежных аэропортов на пять вместо 25 евро. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Там отметили, что требование транспортной прокуратуры отменить сбор в размере 25 евро за регистрацию пассажиров "убивает философию "голого тарифа".

Он предполагает плату только за перелет, отказываясь "от всего, что увеличит стоимость билета". В "Победа" указали, что "это бьет по самым экономным путешественникам".

В компании попросили клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда "мы вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента".

ФАС возбудила дело против "Победы"



8 октября Мосгорсуд запретил лоукостеру взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейсы на стойках аэропорта при вылете в Россию.

В компании ответили, что включат сумму в стоимость билетов с 28 октября с началом зимней навигации, из-за чего они подорожают в среднем на 40 процентов.

Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. На такой шаг перевозчик группы "Аэрофлот" пошел из-за роста цен на топливо.

Ранее "Победа" отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на своем сайте. Там пояснили, что решение приняли "для большего удобства клиентов".