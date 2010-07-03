Казахстанский лоукостер начнет летать из Нур-Султана в Москву

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Казахстанская бюджетная авиакомпания Flyarystan начнет выполнять ежедневные рейсы из Нур-Султана в Москву.

"Ежедневные рейсы из столицы в столицу будут выполняться на самолете Airbus A320 с 13 декабря из/в аэропорта Жуковский", – говорится в Facebook авиаперевозчика.

Самолет будет вылетать из Нур-Султана в 22:10 по местному времени и прибывать в Жуковский в 22:40 мск.

Обратный рейс будет отправляться в 23:25 мск, а прибывать в казахскую столицу в 05:35. FlyArystan – подразделение авиакомпании Air Astana.

Ранее сообщалось, что билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро из-за включения в стоимость регистрации клиентов на стойках аэропортов.

Генеральная прокуратура России в связи с информацией о подорожании международных авиаперелетов "Победы" начала проверку.