Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Генеральная прокуратура России начала проверку в связи с информацией о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа". Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Прокуратура выявила нарушения в авиакомпании после жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах. После этого к компании был подан иск, который удовлетворил Мосгорсуд.

Прокуратура начала проверку информации о подорожании билетов "Победы"

Ранее сообщалось, что "Победа" обратилась в Минтранс с просьбой исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчиков включать в стоимость билета услугу регистрации пассажиров в аэропорту.

С 28 октября билеты "Победы" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро. Это связано с тем, что в стоимость включили регистрацию клиентов на стойках аэропортов.

В комитете Госдумы по транспорту заявили, что повышение цен на билеты из зарубежных аэропортов в Россию недопустимо.

