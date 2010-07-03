Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:38

Прокуратура начала проверку информации о подорожании билетов "Победы"

общество транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Генеральная прокуратура России начала проверку в связи с информацией о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа". Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Прокуратура выявила нарушения в авиакомпании после жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах. После этого к компании был подан иск, который удовлетворил Мосгорсуд.

Прокуратура начала проверку информации о подорожании билетов "Победы"

Ранее сообщалось, что "Победа" обратилась в Минтранс с просьбой исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчиков включать в стоимость билета услугу регистрации пассажиров в аэропорту.

С 28 октября билеты "Победы" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро. Это связано с тем, что в стоимость включили регистрацию клиентов на стойках аэропортов.

В комитете Госдумы по транспорту заявили, что повышение цен на билеты из зарубежных аэропортов в Россию недопустимо.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика