"Победа" попросила Минтранс убрать регистрацию в аэропорту из стоимости билета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Победа" вновь обратилась в Минтранс РФ с просьбой исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчиков включать в стоимость билета услугу регистрации пассажиров в аэропорту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лоукостера.
"Суд подтвердил обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию даже в аэропортах в соответствии с действующими ФАП-82. Сейчас более 90% клиентов авиакомпании, вылетающих в Россию из зарубежных аэропортов, самостоятельно регистрируются онлайн и не оплачивают услугу регистрации в аэропорту", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, включение стоимости услуги в тариф приведет к подорожанию авиабилетов для всех клиентов. Перевозчик считает, что пассажиры авиакомпании не должны платить за те услуги, которыми не пользуются.
С 28 октября билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро. Это связано с тем, что в стоимость включили регистрацию клиентов на стойках аэропортов. По словам авиаэксперта, решение продиктовано эмоциями, которые стали реакцией на запрет суда взимать плату за регистрацию в аэропортах.
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) назвал недопустимым повышение цен на билеты из зарубежных аэропортов в Россию. Депутат также отметил разницу в стоимости билетов между российскими и зарубежными авиакомпаниями.
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