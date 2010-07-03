В Госдуме назвали недопустимым повышение "Победой" цен на авиабилеты

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) назвал недопустимым повышение авиакомпанией "Победа" цен на билеты из зарубежных аэропортов в Россию.
"Еще в начале сезона отдыха и отпусков мы поднимали вопрос, чтобы комитет Госдумы по транспорту и строительству встретился с представителями всех авиационных компаний и разобрался в вопросе формирования цен", – цитирует его Агентство "Москва".
Депутат также отметил разницу в стоимости билетов между российскими и зарубежными авиакомпаниями.
"Какие-то расстояния в пределах 500–600 километров можно приобрести примерно от 900 рублей до 1,5 тысячи рублей. Однако когда мы сталкиваемся с работой нашего лоукостера, мы видим цены, которые в несколько раз выше, чем в зарубежных государствах", – добавил он.
Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что на популярности "Победы" повышение цен на билеты не отразится, сообщает ИА "НСН". Он объяснил, что пассажир всегда может отказаться от дополнительных платных опций и сэкономить.
Гусаров высказал мнение насчет того, будут ли граждане отдавать предпочтение пакетным турам.
"Повышение цен никак не повлияет на выбор самостоятельных туристов. Мы сначала определяемся с направлением, смотрим, кто туда летает, выбираем компанию, которая предлагает более низкие цены", – полагает он.
С 28 октября билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро. Это связано с тем, что в стоимость включили регистрацию клиентов на стойках аэропортов. По словам авиаэксперта, решение продиктовано эмоциями, которые стали реакцией на запрет суда взимать плату за регистрацию в аэропортах.
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