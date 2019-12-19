Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

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Владимир Путин заявил о присутствии иностранных наемников в зоне конфликта на юго-востоке Украины, причем с обеих сторон. Российский лидер подчеркнул, что именно войска отсутствуют в Донбассе.

По его словам, на территории юго-востока Украины присутствуют граждане европейских стран, которые находятся там добровольно.

"Что касается наемников, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой", – сказал он.

Путин добавил, что решать вопрос Донбасса надо в диалоге, а не силой.

"Самая главная проблема заключается в том, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом с помощью танков артиллерии и авиации", – сказал он.

Кроме того, президент напомнил про евробонды на 3 миллиарда долларов, которые Киев не вернул. При этом, по решению суда Лондона украинские власти должны вернуть деньги, но не делают этого.

"Однако Киев требует от России те же три миллиарда по решению Стокгольмского арбитража", – подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что это решение – "какая-то чушь", оно вынесено на основании тяжелого экономического положения на Украине. Это не аргумент и свидетельствует о том, что решение политическое, подчеркнул глава государства.

В 2013 году Россия выдала Украине кредит на три миллиарда долларов, выкупив украинские евробонды на эту сумму. В конце 2015 года украинские власти отказались выплачивать долг.

В 2017 году Минфин России обратился в Высокий суд Лондона, который обязал Киев выплатить Москве всю сумму долга, а также штрафные проценты. Украина обжаловала это решение, представив в качестве аргументов список из четырех пунктов. Суд отклонил три из них, однако посчитал, что четвертый пункт (выпуск еврооблигаций под давлением России. – Прим. ред.) требует всеобъемлющего судебного процесса.

