Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

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Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, шансы Москвы выиграть спор достаточно высоки, поскольку долг является суверенным. Киеву будет очень сложно выставить ситуацию в ином свете. "Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит свое решение", – заключил эксперт.

В 2013 году Россия выдала Украине кредит на три миллиарда долларов, выкупив украинские евробонды на эту сумму. В конце 2015 года украинские власти отказались выплачивать долг.

В 2017 году Минфин России обратился в Высокий суд Лондона, который обязал Киев выплатить Москве всю сумму долга, а также штрафные проценты. Украина обжаловала это решение, представив в качестве аргументов список из четырех пунктов. Суд отклонил три из них, однако посчитал, что четвертый пункт (выпуск еврооблигаций под давлением России) требует всеобъемлющего судебного процесса.

