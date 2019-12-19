Путин выступил против полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Владимир Путин выступил против мер полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя в России.
На ежегодной пресс-конференции президент заявил, что любые меры нужно задействовать аккуратно.
"Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, имея в виду не крепкие напитки, а "тихие вина" так называемые. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера", – сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что Минздрав начал готовить законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя, стало известно в декабре прошлого года. Если документ примут, то такие напитки перестанут отпускать тем, кому еще нет 21 года.
В Минздраве ссылаются на данные ВОЗ: из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек. Причем больше всего пьянство бьет по трудоспособному населению, превращая еще молодых людей в инвалидов. По данным Минздрава, международные исследования подтвердили, что повышение возраста продажи крепкого спиртного – это эффективная мера в борьбе с алкоголизмом.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: