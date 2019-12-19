Путин выступил против полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин выступил против мер полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя в России.

На ежегодной пресс-конференции президент заявил, что любые меры нужно задействовать аккуратно.

"Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, имея в виду не крепкие напитки, а "тихие вина" так называемые. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера", – сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Минздрав начал готовить законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя, стало известно в декабре прошлого года. Если документ примут, то такие напитки перестанут отпускать тем, кому еще нет 21 года.

В Минздраве ссылаются на данные ВОЗ: из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек. Причем больше всего пьянство бьет по трудоспособному населению, превращая еще молодых людей в инвалидов. По данным Минздрава, международные исследования подтвердили, что повышение возраста продажи крепкого спиртного – это эффективная мера в борьбе с алкоголизмом.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).

