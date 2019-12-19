Путин обещал подумать о введении выходного дня 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Главе государства задали вопрос: не считает ли он, что имеет смысл официально объявить последний день года выходным. "Жены спасибо скажут", – пошутил журналист.

Президент отметил, что принимать решение в спешке было бы неправильно, поэтому власти подумают об этой мере "в спокойном режиме".

"Нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Не уверен. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Можно. Но в спокойном рабочем режиме, не обижая огородников", – заявил Путин.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился идеей об изменении дат новогодних праздников. В частности, политик затронул тему установления выходного дня в последний день года. Уже сейчас 31 декабря объявили выходным днем в Ленинградской, Свердловской и ряде других областей.

Ожидается, что 30 и 31 декабря станут самыми загруженными днями в столичных аэропортах и на вокзалах.

