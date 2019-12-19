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Политика

12:00

Пресс-конференция Владимира Путина. Прямой эфир

власть политика


Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве. Это 15-я пресс-конференция для главы государства начиная с 2001 года.

В ЦМТ сегодня находится 1895 журналистов, что является рекордным количеством аккредитованных представителей СМИ (например, в прошлом году собралось 1702 журналиста). А на первую пресс-конференцию главы государства в 2001 году аккредитовалось более 500 журналистов.

Президент встречается с журналистами ежегодно. Только с 2008 по 2012 год был сделан перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра. Самой короткой была первая пресс-конференция президента в 2001 году – 1 час 35 минут, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – в 2008 году.

Ограничений ни по тематике вопросов, ни по времени общения у журналистов нет. Однако Путин, который выступает и модератором встречи, отдает приоритет региональным СМИ. Это связано с тем, что у журналистов кремлевского пула, сопровождающего Путина, больше возможностей задать вопрос президенту, чем у коллег из других городов.

Журналисты на встрече поднимают плакаты, мягкие игрушки, яркие эмблемы, чтобы привлечь внимание Путина и задать вопрос.

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