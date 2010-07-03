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Общество

14:12

Губернатор Ленобласти объявил 31 декабря выходным днем

общество досуг

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем. По словам руководителя региона, подобное решение поможет создать новогоднее настроение. Об этом сообщает ТАСС.

"Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримут большинство жителей Ленинградской области, – субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, для того чтобы большинство семей жителей Ленинградской области смогли подготовиться к прекрасному празднику – Новому году", – заявил Дрозденко.

Аналогичное решение пока не принималось в Санкт-Петербурге. Тем не менее часть субъектов РФ воспользовались подобной возможностью. Выходной день во вторник, 31 декабря, установили, в частности, в Кировской и Томской областях РФ.

Ранее в Роструде напомнили, что новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года остаются рабочими. Период новогоднего отдыха завершится в четверг, 9 января.

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