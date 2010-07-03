Жириновский предложил Путину план об объявлении 31 декабря выходным днем

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился идеей об изменении дат новогодних праздников. В частности, политик поддержал объявление 31 декабря выходным днем. Об этом передает ТАСС.

"Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем – прим.), и где-то уже губернаторы приняли (подобное – прим.) решение", – выступил Жириновский.

В то же время лидер ЛДПР заявил, что январские выходные дни в честь празднования Нового года стоить укоротить. Жириновский подчеркнул, что праздничными днями стоит сделать только 1 и 2 января.

"Третьего (января – прим.) – на работу", – высказался парламентарий.

При этом остальные дни январских праздников Жириновский предложил добавлять человеку "по желанию". Одним из способов получения дополнительных выходных политик назвал отпуск, предоставляемый работодателем индивидуально.

"Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", – резюмировал глава ЛДПР.

Встреча Путина и Жириновского прошла поздно вечером в среду, 11 декабря, в Кремле В ходе беседы президент РФ поздравил политика с предстоящим 30-летием ЛДПР.

Ранее просьбу сделать 31 декабря выходным днем прокомментировал глава государства. Путин заявил, что вопрос на данный момент остается открытым.

При этом 6 регионов страны уже объявили 31 декабря выходным. Сделал это и губернатор Свердловской области. Решение принято при условии, что за последний день уходящего года жителям региона придется работать в субботу, 28 декабря.