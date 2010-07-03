Жириновский предложил Путину план об объявлении 31 декабря выходным днем

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился идеей об изменении дат новогодних праздников. В частности, политик поддержал объявление 31 декабря выходным днем. Об этом передает ТАСС.
"Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем – прим.), и где-то уже губернаторы приняли (подобное – прим.) решение", – выступил Жириновский.
В то же время лидер ЛДПР заявил, что январские выходные дни в честь празднования Нового года стоить укоротить. Жириновский подчеркнул, что праздничными днями стоит сделать только 1 и 2 января.
"Третьего (января – прим.) – на работу", – высказался парламентарий.
При этом остальные дни январских праздников Жириновский предложил добавлять человеку "по желанию". Одним из способов получения дополнительных выходных политик назвал отпуск, предоставляемый работодателем индивидуально.
"Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", – резюмировал глава ЛДПР.
Встреча Путина и Жириновского прошла поздно вечером в среду, 11 декабря, в Кремле В ходе беседы президент РФ поздравил политика с предстоящим 30-летием ЛДПР.
Ранее просьбу сделать 31 декабря выходным днем прокомментировал глава государства. Путин заявил, что вопрос на данный момент остается открытым.
При этом 6 регионов страны уже объявили 31 декабря выходным. Сделал это и губернатор Свердловской области. Решение принято при условии, что за последний день уходящего года жителям региона придется работать в субботу, 28 декабря.
Путин прокомментировал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: