Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днем

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с итогами голосования, проведенного в социальной сети Instagram. Известно, что свыше 11 тысяч человек проголосовали "за" выходной в последний день года, что составило 94% всех респондентов.

"В ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу, 28 декабря", – написал свердловский губернатор.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона, по которому предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее число нерабочих дней в году. Министр труда Максим Топилин заявил, что в этом году такое решение принять невозможно и отложил его до следующего года.

Также отмечается, что каждый работодатель вправе сам устанавливать, делать 31 декабря рабочим или нет. Кроме того, согласно законодательству, уйти с работы в последний день уходящего года можно на час раньше. Позже рабочие будни начнутся у россиян с 9 января после 8 дней новогоднего отдыха.

Сообщалось, что ранее поручил подготовить документ о переносе трудового дня с 31 декабря на 28 число губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. До этого подобное решение приняли в Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму.