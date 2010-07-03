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Общество

13:37

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

общество

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перенес выходной день с субботы (28 декабря) на вторник (31 декабря). Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что принял такое решение по результатам голосования. "Подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году", – отметил Ведерников.

Согласно данным опроса, 92% респондентов выступили за перенос выходного дня на 31 декабря. Последний день декабря станет выходным днем сотрудников администрации Псковской области, а также для всех госслужащих региона, сотрудников государственных предприятий и учреждений.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

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