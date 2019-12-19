Нельзя лишать людей необходимых им незарегистрированных лекарств – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя лишать людей возможности использовать необходимые для них незарегистрированные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости по следам пресс-конференции главы государства.

К Путину обратились с вопросом о нехватке жизненно важных препаратов. В свете подобной ситуации люди вынуждены заказывать отдельные лекарства за рубежом, при этом их ввоз в Россию зачастую нелегален.

"Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них – это, как они сами считают, очень важное, – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято. Уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда тоже впервые включена", – объяснил президент РФ.

Владимир Путин заявил, что зарубежные лекарства необходимо лицензировать, однако важно и развивать собственную фармакологическую отрасль. Он уточнил, что препараты для редких заболеваний частично закупаются по дотациям. Кроме того, идет научная работа и в самой стране.

"В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. А если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня", – отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин открыл традиционную пресс-конференцию в четверг, 19 декабря. Это уже пятнадцатое мероприятие подобного формата. На встречу с главой государства приезжают как представители российских СМИ, так и журналисты зарубежных изданий.

На пресс-конференции Путин назвал худшие события за время своего президентства и призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии.

