Продлен прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице продлили прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам. Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление – это субсидии", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина подчеркнула, что от представителей малого и среднего бизнеса продолжает поступать большое количество заявок на субсидии, поэтому власти решили увеличить срок приема документов для 10 самых востребованных видов выплат.

Первоначально заявочная кампания должна была завершиться 1 июня.

Проверить документы на соответствие и подать их в электронном виде предприниматели могут на портале mbm.mos.ru через личный кабинет.

Онлайн-заявку можно подать на субсидии на участие в выставках, на оборудование для резидентов технопарков и гостиниц, продвижение продукции на маркетплейсах и онлайн-сервисах доставки еды, а также на ведение бизнеса по франшизе.

В начале мая правительство запустило информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. На портале каталогизированы все доступные меры по категориям.

