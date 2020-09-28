Собянин предложил отсрочить дополнительные требования к строительной сфере и бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил о необходимости отсрочки дополнительных требований к строительной сфере и бизнесу. Об этом он рассказал на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Он подчеркнул, что его инициатива связана со сложными условиями из-за пандемии, передает Агентство "Москва".

"Мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точечными и взвешенными", – высказался мэр.

Сергей Собянин также отметил, что многие объекты не могут быть введены в эксплуатацию из-за того, что в процессе строительства менялись требования к ним.

"Эти и другие вопросы приводят к тому, что на территории страны десятки тысяч объектов являются долгостроем: они физически построены, но фактически не введены в строй. В большинстве случаев это не потому, что они не достроены, а потому, что требования, которые к ним предъявляются, невозможно в настоящее время реализовать. Поэтому подготовили тоже целый ряд предложений, согласованных с правительством, в этой области", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что работы на строительных площадках в столице останавливать не планируется. При этом медицинский контроль на стройплощадках города могут усилить, чтобы защитить людей, занятых на строительных объектах, от коронавирусной инфекции.

