Работы на стройплощадках в Москве останавливать не планируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы на строительных площадках в столице останавливать не планируется, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для этого может понадобиться введение дополнительных мер и защита персонала как на объектах городского заказа, так и на объектах инвестиционного сектора.

Он также сообщил, что медицинский контроль на стройплощадках города могут усилить, чтобы защитить людей, занятых на строительных объектах, от коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

В связи с этим власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.