Свыше 64 тыс контрактов в этом году заключили столичные заказчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Столичные заказчики заключили на электронных торгах 64,4 тысячи контрактов на сумму 741,2 миллиарда рублей за январь – сентябрь текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



"Это на 26,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года", – говорится в сообщении.

Как уточняется, по объему закупок лидируют поставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что система электронных торгов позволяет предпринимателям участвовать в городских закупках, не сталкиваясь с ненужными административными барьерами.

"Благодаря этому на городских электронных аукционах существует высокая конкуренция – в среднем это четыре-пять участников на заказ, а следовательно, растет и общая экономия по итогам заключенных контрактов, которая в этом году уже составила почти 30 миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Ранее стало известно, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 миллиардов рублей. Согласно сведениям фонда, половина объема предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% – на производственные и инновационные предприятия, 9% – на организации, занятые в строительной сфере.

В августе сообщалось, что Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Оценивалось влияние городов на мировую экономику. Ефимов сообщил, что Москва тем самым подтвердила статус глобального экономического и финансового центра. Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул.