Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов и выпускников

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Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями для выпускников и студентов российских вузов в мае стали ветеринарный врач в Москве и менеджер по продаже логистических услуг в Санкт-Петербурге, следует из результатов исследования, проведенного экспертами сервиса "Работа.ру". Об этом сообщает ТАСС.

"Высокую зарплату в Москве предлагают ветеринарному врачу без опыта работы, но с профильным образованием – до 200 000 рублей в месяц", – говорится в материале.

Отмечается, что кандидат на данную вакансию должен иметь профильное высшее или среднее образование, уметь читать анализы и проводить вакцинацию.

"В Санкт-Петербурге студентам доступна вакансия менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой до 180 000 рублей в месяц", – говорится в исследовании.

Данная работа предусматривает ведение коммуникации с потенциальными клиентами, первичного документооборота и контроль оплаты услуг. Кроме того, по данным сервиса, на высокую зарплату могут рассчитывать выпускники юридических факультетов.

"Например, юрист первичного приема в Москве может получать до 150 000 рублей в месяц. Будущему работнику предстоит осуществлять консультирование граждан по правовым вопросам, а также вести учет звонков в системе CRM", – отмечают эксперты.

По их данным, аналогичную зарплату получают официанты-бармены без опыта работы в столичных ночных клубах, а также сборщики ягод в Карелии.

"Для этой вакансии требуется работник, который готов к физическим нагрузкам, а также умеющий ориентироваться в лесу", – пояснили специалисты.

Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо маленькой зарплатой. Лидерами списка стали преподаватели, врачи и ученые.