Около 37 тысяч москвичей нашли работу с помощью службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 37 тысяч жителей столицы с начала года нашли работу с помощью столичной службы занятости, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, более девяти тысяч горожан трудоустроились в сервисной индустрии и столько же стали офисными работниками, около шесть тысяч человек вышли на работу в оптовой и розничной торговле.

Руководитель департамента труда и социальной защиты столицы Евгений Стружак рассказал, что в открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тысяч вакансий для людей с различным уровнем образования и квалификации. Этот показатель почти втрое больше, чем до пандемии.

"В 2020 году мы трудоустроили рекордное количество кандидатов – 178 тысяч, а в 2021 работу нашли уже почти 37 тысяч человек", – приводятся в материале его слова.

Уточняется, что найти работу горожанам помогают служба занятости населения и сайт центра занятости населения "Моя работа". В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах "Мои документы".

Ранее центр занятости "Моя карьера" запустил программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.