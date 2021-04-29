Московская служба занятости запустила обучение для нянь и сиделок по поиску клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская служба занятости населения организовала обучение для нянь и сиделок по использованию онлайн-инструментов для продвижения своих услуг и поиска клиентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице активно развивается направление самозанятости, в связи с чем правительство Москвы старается поддержать горожан и разработать для них различные программы обучения.

"На данном этапе мы предлагаем няням и сиделкам обучающий курс по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов на примере "СберУслуг", – рассказала Ракова.

По ее словам, сервис поможет москвичам найти проверенных специалистов в сфере социальных услуг, а самозанятые смогут легче адаптироваться на современном рынке.

"Мы рады, что москвичи доверяют нам самое дорогое – заботу о своих близких и активно пользуются услугами нянь и сиделок. Эта категория входит в топ-3 самых востребованных на сервисе "СберУслуги", – подчеркнула заммэра.

Ранее центр занятости "Моя карьера" запустил программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.