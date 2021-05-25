Аналитик назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

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В последние годы приток средств на российский фондовый рынок усилился, а инвестируют даже те, кто располагает относительно небольшими суммами. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Он отметил, что для тех, кто инвестирует в долгосрок, основой портфеля становятся акции. При этом российские являются одними из самых дешевых и доходных с точки зрения дивидендов. В то же время облигации – более консервативный инструмент с доходностью на 2–3% выше вкладов.
"Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", – сказал Русецкий.
Специалист отметил, что при долгосрочном инвестировании даже 100 тысяч рублей следует приобретать акции быстрорастущих компаний. В ближайшей перспективе интересны и сырьевые компании.
Кроме того, Русецкий порекомендовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель. Аналитик посоветовал при небольшой сумме инвестирования обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.
Ранее финансовый советник Владимир Верещак сообщил, что непрофессиональным инвесторам стоит воздержаться от покупки отдельных ценных бумаг, так как ситуация на рынке постоянно меняется. Новичкам специалист посоветовал использовать биржевые (ETF) или паевые (ПИФ) инвестфонды, чтобы избежать ненужных рисков.
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