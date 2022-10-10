Новак назвал возможности по перенаправлению угля с западного направления на восточное

Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о возможности перевода поставок угля с западного направления на восточное. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя кабмина, речь идет о переориентировании на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская сторона могла бы задействовать железную дорогу в сторону восточных портов и погранпереходов.

"Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", – указал Новак.

Вице-премьер РФ добавил, что правительство и Минтранс проработают увеличение пропускной способности Восточного полигона и доступности морского транспорта. Кроме того, планируется ускоренное развитие угольных портовых терминалов и сокращение себестоимости и сроков перевозок сырья.

Александр Новак заявил, что за семь месяцев 2022 года экспорт угля из России упал на 8,6%. Падение было компенсировано ростом спроса на внутреннем рынке.

Представитель кабмина подчеркнул, что проблемы для потребителей создаются в связи с отсутствием России на некоторых мировых угольных рынках. В частности, речь идет о повышенном спросе и росте цен. Вместе с тем РФ планирует продолжить перевод оплаты за уголь в национальные валюты. Такая схема проработана для КНР, Индии и некоторых других стран.

В сентябре посольство РФ в КНР сообщило, что поставки угля и природного газа из России в Китай в августе 2022 года достигли исторического объема. Общая стоимость топлива превысила отметку в 409 миллионов долларов США.

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