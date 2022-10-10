Цена газа в Европе опустилась ниже 1 500 долларов за 1 тыс куб м

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Стоимость газа в Европе на лондонской бирже ICE упала ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе торгов на нидерландском хабе TTF цена топлива снизилась до 1 468 за тысячу кубометров, потеряв 6,5%.

По данным экспертов, снижение цены газа обусловлено приближением его запасов в подземных хранилищах европейских стран к максимуму. В настоящее время они заполнены примерно на 91%.

Ранее в СМИ сообщали, что некоторые жилищные товарищества во Франции подняли вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Люди отказывались закупать топливо по обновленному тарифу, опасаясь, что не смогут расплатиться.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. По его словам, с учетом потребления заполненность европейских газовых хранилищ составляет 23%.

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