01:31Политика
В США заявили, что не будут покупать у России нефть для пополнения стратрезерва
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Администрация Соединенных Штатов не допускает возможности закупки нефти из России для пополнения стратегического резерва США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так она ответила на вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер рассмотреть возможность покупки нефти после введения странами G7 ценового потолка на топливо российского происхождения.
"Нет, потому что [импорт российской нефти] находится под запретом", – приводит слова Жан-Пьер РИА Новости.
Запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля Вашингтон ввел в марте из-за конфликта на Украине.
Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне считают, что предельная цена на российскую нефть является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспорт в другие страны.
Ранее зампред правительства РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не примет потолок цен на нефть и будет продавать топливо только тем странам, которые соблюдают рыночные условия.
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