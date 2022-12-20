Люксембург одобрил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Фото: TACC/Winfried Rothermel/DPA

Власти Люксембурга одобрили разблокировку активов, замороженных ранее из-за санкционных мер в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минфина страны.

В материале ведомства отмечается, что все расчеты с заблокированными активами необходимо завершить до 7 января 2023 года. Разрешение действует в рамках соответствующей лицензии ЕС.

В свою очередь, брокер БКС сообщил, что следует ждать аналогичных решений и в отношении Euroclear.

Ранее сообщалось, что Национальный расчетный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза.

Позднее стало известно, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. Уточнялось, что основную часть активов заморозили в Бельгии и Люксембурге – 50 и 5,5 миллиарда евро соответственно. На эти две страны, а также на Германию, Ирландию, Италию, Австрию и Францию приходится более 90% замороженных активов.

Также отмечалось, что около 33,8 миллиарда евро могут приходиться на национальные резервы России.

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