Национальный расчетный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию с санкциями

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза, следует из сообщения на сайте депозитария.

Уточняется, что по состоянию на 3 июня 2022 года НРД не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. В свою очередь, НРД приостанавливает при банковской деятельности проведение операций в евро.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В частности, ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

До этого сообщалось, что санкции Европейского союза предполагают отказ государств ЕС от импорта нефти из РФ в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Новые ограничения ЕС затрагивают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и их отключение от SWIFT. Кроме того, санкции Евросоюза предусматривают запрет на вещание на территории европейских государств телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр – международный".

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза. В МИД РФ подчеркнули, что частичный отказ от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов обернутся ростом цен, дестабилизацией энергетических рынков и нарушением логистических цепочек, в том числе поставок продукции аграрного сектора.

