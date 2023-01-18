08:45Общество
Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Митрополит Русской православной церкви впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Митрополит Волоколамский Антоний, который возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ, рассказал о притеснениях священников, которые отказались примкнуть к Православной церкви Украины.
Также митрополит сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких архиереев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.