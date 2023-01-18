Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Митрополит Русской православной церкви впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Митрополит Волоколамский Антоний, который возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ, рассказал о притеснениях священников, которые отказались примкнуть к Православной церкви Украины.

Также митрополит сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких архиереев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.