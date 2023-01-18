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Общество

Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

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Митрополит Русской православной церкви впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Митрополит Волоколамский Антоний, который возглавляет отдел внешних церковных связей РПЦ, рассказал о притеснениях священников, которые отказались примкнуть к Православной церкви Украины.

Также митрополит сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких архиереев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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