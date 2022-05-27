В РПЦ сообщили, что не получали обращений от Украинской церкви

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"<...> мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. <...> Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Легойды, давление на УПЦ оказывают власти, раскольники, националистически настроенные люди и средства массовой информации. Он подчеркнул, что в ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство РПЦ, было бы безответственно детально комментировать решения Украинской православной церкви.
27 мая собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости. Соответствующие дополнения и изменения были внесены в Устав об управлении Украинской православной церкви.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: