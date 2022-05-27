В РПЦ сообщили, что не получали обращений от Украинской церкви

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В адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"<...> мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. <...> Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Легойды, давление на УПЦ оказывают власти, раскольники, националистически настроенные люди и средства массовой информации. Он подчеркнул, что в ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство РПЦ, было бы безответственно детально комментировать решения Украинской православной церкви.

27 мая собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости. Соответствующие дополнения и изменения были внесены в Устав об управлении Украинской православной церкви.