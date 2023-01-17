Москвичей предупредили о сильном ветре до утра 18 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ветер в столице усилится до 15 метров в секунду, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве. Ухудшение погоды ожидается с 17:00 17 января до 09:00 18 января.

Также жителей города предупредили об осадках, гололеде, налипании мокрого снега и гололедице. В связи с этим автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В Городском хозяйстве Москвы рассказали, что в связи с осадками коммунальщики провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой.

Службы города непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Ранее синоптики спрогнозировали в Москве и области 17 января облачную погоду с незначительными осадками, гололедицу и до -3 градусов.

До этого сообщалось, что в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет длиться до 11:00 среды, 18 января.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что после 21 января в столичный регион вновь вернется похолодание. В дневное время столбики термометров будут опускаться до отметки -4 градуса.

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