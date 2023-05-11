В МИД РФ назвали неприкрытым грабежом конфискацию активов Малофеева в США

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Конфискация активов главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева в США является неприкрытым грабежом частных средств. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для всех, кто не готов послушно следовать установкам США, очевидно: речь идет о неприкрытом грабеже по политическим мотивам", – цитирует ее ТАСС.

Захарова указала, что американские власти осуществляют конфискацию имущества неугодных им иностранных граждан путем неправомерных манипуляций. Подобные действия, по ее словам, нарушают принцип на неприкосновенность частной собственности.

Дипломат уверена, что случай с Малофеевым станет не последним. Американские власти продолжат вести подобную практику и в отношении других лиц, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В феврале этого года стало известно, что США перечислили конфискованные активы российского бизнесмена Константина Малофеева на нужды Украины. Их объем составил 5,4 миллиона долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Россия не оставит без ответа конфискацию активов Малофеева в США. По его словам, Москва будет искать "нелинейные, нестандартные" варианты ответа на случившееся.



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