Песков заявил о возможности нестандартного ответа на конфискацию активов Малофеева в США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не оставит без ответа конфискацию в США активов основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В обычных условиях это (конфискация активов. – Прим. ред.) могло бы быть и должно было бы быть предметом для судебного разбирательства, с абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство. Но, к сожалению, <...> мы не имеем возможности в судебном порядке оспаривать свои права", – отметил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента уточнил, что Москва будет искать "нелинейные, нестандартные варианты ответа". Такие решения нельзя оставлять без взаимности, заявил Песков.

В феврале этого года стало известно, что США перечислили конфискованные активы российского бизнесмена Константина Малофеева на нужды Украины. Их объем составил 5,4 миллиона долларов.

Отмечается, что учредитель "Царьград ТВ" Константин Малофеев был включен в санкционный список США еще в 2014 году, а затем повторно – в апреле прошлого года.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. Злоумышленники планировали взорвать транспортное средство бизнесмена с помощью самодельного устройства.

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