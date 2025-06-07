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07 июня, 14:38

Политика

Маск удалил публикацию о причастности Трампа к делу Эпштейна

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский бизнесмен Илон Маск удалил публикацию, ранее размещенную им в соцсети Х, в которой он заявлял о причастности президента США Дональда Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна.

В настоящее время при переходе по ссылке пост больше не доступен.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как предприниматель ушел с госслужбы. Он также раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов и обвинил президента в том, что тот не опубликовал дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, так как сам в нем фигурирует.

В ответ на это глава Белого дома сказал, что Маск сошел с ума. Он уточнил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

Более того, Трамп не исключил, что "сумасшедшее" поведение Маска может быть связано с употреблением наркотических веществ, утверждали журналисты.

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