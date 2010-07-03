Экипаж аварийного А321 попал в базу "Миротворец"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Командир судна Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников попали в раздел "Чистилище", где указываются личные данные, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Экипаж обвиняют в "неоднократном сознательном нарушении границы Украины", а также в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на якобы оккупированную территорию.

Сайт "Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

Так, в базу данных внесены основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, экс-канцлер Германии Герхард Шредер и даже супруга президента Украины Владимира Зеленского.

Пилот совершившего аварийную посадку Airbus A321 рассказал о своих действиях

15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров. По данным Минздрава, за помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В "Уральских авиалиниях" причиной жесткой посадки назвали попадание птиц в двигатели самолета. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находится в рабочем состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.