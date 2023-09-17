Ким Чен Ын может посетить предприятия пищевой промышленности в Приморье – посол РФ в КНДР

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в КНДР Александра Мацегора.

Вместе с тем дипломат отметил, что визит пока еще не закончился. Так, лидер КНДР, вероятнее всего, посетит еще несколько предприятий пищепрома в Приморском крае, в том числе в пригороде Владивостока.

Маршрут Ким Чен Ына в РФ демонстрирует, что он хочет в целом взаимодействовать с российской стороной, и Дальневосточный федеральный округ находится в центре его планов, добавил Мацегора.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и безопасности.

Глава КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

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