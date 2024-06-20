Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в ядерной доктрине

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Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, учитывая глобальные трансформации в сфере безопасности, заявил Владимир Путин.

"Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия", – сказал Путин.

Глава РФ уточнил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. Однако президент подчеркнул, что знает о разрабатывающихся на Западе взрывных ядерных устройствах сверхмалой мощности.

Ранее замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что РФ планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса. По его словам, изменения могут коснуться и военной доктрины.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны Альянса приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он отметил, что транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом.