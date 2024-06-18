Рябков: РФ может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

РФ планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны Альянса обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. По словам замглавы ведомства, в таких словах есть угрозы.

Как добавил Рябков, целью специалистов, которые отвечают за ядерный компонент в РФ, является системная работа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявления Столтенберга являются нагнетанием напряженности. Вместе с этим представитель Кремля обратил внимание, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе. Он также отметил внимательность президента в этом вопросе.

Ранее Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность нанесения ядерных ударов. По его словам, тактическое ядерное оружие России в четыре раза превышает мощность американских бомб.

