Вице-премьер Сербии прибудет в Москву с официальным визитом 12 августа

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Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин посетит с официальным визитом Москву 12 августа. Об этом говорится в заявлении правительства республики.

Как отмечается в сообщении, вице-премьер встретится с высшими должностными лицами.

Кроме того, Вулин посетит выставку военной техники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" и примет участие в церемонии открытия памятника югославским партизанам в парке "Патриот".

Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву с 12 по 14 августа. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Сначала он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Потом, 13-го числа, встретится с Владимиром Путиным.