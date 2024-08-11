Президент Палестины посетит Москву 12 августа

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Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву с 12 по 14 августа, рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Сначала он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, потом, 13-го числа, встретится с Владимиром Путиным, а позже, на следующий день, он уедет.

"Но, конечно, будет встреча с арабскими послами", – цитирует Нофаля ТАСС.

Основной темой переговоров с РФ станет конфликт на Ближнем Востоке. Стороны поговорят о роли России и о том, что можно сделать, чтобы исправить тяжелое положение Палестины.

"Россия – близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться", – отметил посол.

Ранее Аббас уже говорил, что рассчитывает обсудить в России мирный процесс по Палестине. Стороны обменяются мнениями, проведут консультации по важнейшим вопросам продвижения мирных переговоров с Израилем, а также обсудят укрепление двусторонних и региональных отношений.

