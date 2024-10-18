Медведев заявил, что план Зеленского оказался не "планом победы"

Фото: kremlin.ru

Так называемый план президента Украины Владимира Зеленского оказался вовсе не "планом победы", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Весь мир был в ожидании того, что войдет в пресловутый "план победы" киевского нациста. Все, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не "план победы", а просто план для победы", – сказал Медведев.

Политик также призвал понимать слово план буквально, как жаргонное наименование марихуаны, анаши и прочего.

"Иными словами, вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), обладающее психотропным эффектом", – добавил Медведев.

Зеленский своим "планом победы" шантажирует Запад, заявил в беседе с радио КП экс-советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, в представленном плане нет математической точности.

"Внутри этого плана Зеленский не только требует, он представил для Запада кнут и пряник. Кнут – это шантаж. А пряник – это украинские природные ресурсы для Запада и возможность использовать ВСУ как наемную армию НАТО", – заключил Казаков.

Украинский лидер представил разработанный им "план победы" 16 октября. Документ состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Зеленский также отметил как необходимость снятие ограничений на удары вглубь территории России и продолжение операции в приграничье.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов и "кровавой пеной на губах убийцы-неонациста".