В Белом доме заявили, что не комментируют план Зеленского, но обсуждают потребности Киева

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США обсуждают с Украиной потребности Киева в вопросе поставок оружия, но не комментируют "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вы говорите о плане победы. Я точно оставлю украинцам возможность самим комментировать свой план", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер отметила, что Вашингтон продолжает обсуждение с Киевом потребностей ВСУ на поле боя и того, что касается "плана победы" Украины. По ее словам, президент США Джо Байден обсуждал этот план с Зеленским, но ей нечего добавить к этому.

Ранее стало известно, что в "план победы" Зеленского входит требование включить Украину в состав НАТО еще до конца СВО. При этом своим союзникам он дал всего 3 месяца на принятие документа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов и "кровавой пеной на губах убийцы-неонациста".

