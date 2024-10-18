00:32Политика
Залужный допустил мобилизацию украинок ради "спасения Европы от войны"
Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali
Власти Украины могут пойти на мобилизацию женщин. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, сейчас находящийся на посту посла Украины в Лондоне.
"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем", – приводит его слова РИА Новости.
При этом ранее украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.
Ранее украинские СМИ также писали о том, что правительство страны приостановило до 15 ноября бронирование от мобилизации для работников критически важных предприятий.
Утверждается, что такое решение было принято после возмущений президента страны Владимира Зеленского в кабмине. Так, украинский лидер пожаловался на то, что власти "забронировали 1,5 миллиона человек".
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