РФ выразила демарш Канаде из-за обвинений в подготовке Москвой диверсий против НАТО

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МИД РФ вручил официальную ноту протеста замглавы посольства Канады в Москве в связи с обвинениями в адрес России в том, что она якобы планирует диверсии против стран НАТО с рассылкой взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломату заявили, что домыслы, которые распространяются с подачи США в контексте развязанной против РФ гибридной войны, говорят о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации.

"Ответственность за нее, если она все-таки будет реализована – например, "под чужим флагом" – всецело ляжет на те страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России", – подчеркнули в МИД.

Канадскому послу указали, что любые враждебные действия подлежат ответу со стороны России. Властям страны в связи с этим рекомендовали проявить благоразумие и воздержаться от пагубных шагов, углубляющих конфронтацию с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS. По плану Киев ее получит до конца 2024 года. Президент Украины уточнил, что соответствующую информацию получил от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, с которым он провел телефонный разговор.