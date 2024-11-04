Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS

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Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS. По плану Киев ее получит до конца 2024 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что соответствующую информацию получил от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, с которым он провел телефонный разговор.

Тем временем страны Европы выразили опасение, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине. Как отметил дипломата одного из европейских государств, ЕС серьезно воспринимает слова экс-президента Штатов о прекращении конфликта в течение 24 часов.

Риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае, если новым главой Белого дома станет Трамп, ранее признал и Зеленский. Он отметил, что Киеву без поддержки со стороны США будет "крайне сложно".